Водитель «Газели» не пропустил «Рено» на трассе

Около 16:30 в понедельник, 24 декабря, на пересечении Киевского и Варшавского шоссе в районе Обнинска произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний мужчина ехал на «Газели» со стороны Белоусово в сторону Брянска и на перекрестке не уступил дорогу «Рено», которым управляла 30-летняя женщина. Она ехала со стороны Рославля в сторону Белоусово.

Травмы в ДТП получил 28-летний пассажир легковушки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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