Женщина сгорела в частном доме

Утром в понедельник, 24 декабря, пожар произошёл в селе Ульяново. В огне погибла 80-летняя женщина, проживавшая в этом одноэтажном кирпичном доме.
Калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту гибели пенсионерки. Причина пожара пока устанавливается. Известно, что в доме было две печи.
Фото: СК по Калужской области.
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