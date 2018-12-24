Женщина сгорела в частном доме

Утром в понедельник, 24 декабря, пожар произошёл в селе Ульяново. В огне погибла 80-летняя женщина, проживавшая в этом одноэтажном кирпичном доме.

Калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту гибели пенсионерки. Причина пожара пока устанавливается. Известно, что в доме было две печи.

Фото: СК по Калужской области.

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