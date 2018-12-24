Дорога в Турынино заблокирована – пробка растянулась на 4 километра

Днём в понедельник, 24 декабря, дорога в сторону Турынино в Калуге оказалась заблокирована.

Как сообщают очевидцы, несколько грузовиков не могут подняться в горку в районе перекрёстка улиц Советской и Льва Толстого.

По состоянию на 14:40 пробка растянулась уже на четыре километра – до улицы Горького. Машины стоят больше часа.

Фото: «Калуга жесть».

Уважаемые читатели! А как убирают дворы и дороги в вашей части города? Расскажите в комментариях!