Дорога в Турынино заблокирована – пробка растянулась на 4 километра

Днём в понедельник, 24 декабря, дорога в сторону Турынино в Калуге оказалась заблокирована.
Как сообщают очевидцы, несколько грузовиков не могут подняться в горку в районе перекрёстка улиц Советской и Льва Толстого.
По состоянию на 14:40 пробка растянулась уже на четыре километра – до улицы Горького. Машины стоят больше часа.
Фото: «Калуга жесть».
Уважаемые читатели! А как убирают дворы и дороги в вашей части города? Расскажите в комментариях!
|
Женщину насмерть сбили на Киевской трассе 24.12.2018 12:25
Женщина вылетела из «Лады» после столкновения с автобусом 24.12.2018 10:33
Две автомобилистки столкнулись на Генерала Попова 21.12.2018 11:19
«Ситроен» повис на сугробе после аварии 21.12.2018 09:30
Грудной ребёнок и трое взрослых пострадали в аварии на Терепце 20.12.2018 15:18
Сбербанк и РБК запускают совместный проект в приложении Сбербанк Онлайн
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: