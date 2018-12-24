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Дорога в Турынино заблокирована – пробка растянулась на 4 километра

24.12.2018 14:45 6 1293 Дмитрий Ивьев
Дорога в Турынино заблокирована – пробка растянулась на 4 километра

Днём в понедельник, 24 декабря, дорога в сторону Турынино в Калуге оказалась заблокирована.

Как сообщают очевидцы, несколько грузовиков не могут подняться в горку в районе перекрёстка улиц Советской и Льва Толстого.

По состоянию на 14:40 пробка растянулась уже на четыре километра – до улицы Горького. Машины стоят больше часа.

Фото: «Калуга жесть».

Уважаемые читатели! А как убирают дворы и дороги в вашей части города? Расскажите в комментариях!


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Тэги: дтп происшествие
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