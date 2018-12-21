Два человека погибли в сгоревшей квартире

В ночь на пятницу, 21 декабря, в посёлке Кудиново Малоярославецкого района произошёл пожар. Загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного кирпичного дома.

При тушении пожара нашли тела двоих мужчин – 61-летнего хозяина жилища и его 47-летнего знакомого, рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По предварительным данным, пожар начался в коридоре квартиры, остальная часть жилья закопчена, - отметили в СК. - В данной квартире ранее за неуплату было отключено электричество, а незадолго до пожара подача электроэнергии возобновлена. Предварительная причина пожара – нарушение правил использования электрооборудования.

Видимых признаков криминальной смерти на телах погибших не обнаружено. Следователи продолжают проверку.

Фото: СК по Калужской области.

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