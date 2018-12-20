Пропавшего мужчину не могут найти девятый месяц

17 декабря исполнилось восемь месяцев со дня исчезновения 40-летнего Михаила Божьева. В апреле он ушёл из дома в Пензенской области и не вернулся. Как сообщали ранее в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга», мужчина может находиться в нашей области.

Приметы:

рост 172 см,

плотного телосложения,

волосы русые,

синяя куртка с капюшоном,

темный джемпер,

темно-синие или черные брюки,

темные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефону 88007005452.