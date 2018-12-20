Женщина пострадала в лобовой аварии

Около 6:45 утра в среду, 19 декабря, на дороге «Вязьма – Калуга» в районе деревни Угра столкнулись «Фольксваген Транспортер» и «ГАЗ Соболь».

По предварительным данным ГИБДД, 33-летний водитель «Фольксвагена» ехал в сторону Резвани, не справился с управлением и врезался во встречный «Соболь».

В больницу после аварии попала 31-летняя пассажирка «Фольксвагена», сообщили в дорожной полиции.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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