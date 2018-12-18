Водитель погиб в перевернувшемся «Мицубиси»

Около 19:50 в понедельник, 17 декабря, смертельная авария произошла на дороге между деревнями Тишнево и Челохово Боровского района.
По предварительным данным ГИБДД, 36-летний водитель «Мицубиси» не справился с управлением, пересек полосу встречного движения и вылетел в кювет. Там машина перевернулась.
Автомобилист скончался на месте происшествия.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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