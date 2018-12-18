Мужчина попал в больницу после аварии на окружной

Около 8 утра в понедельник, 17 декабря, на окружной дороге в Калуге в районе Пучково произошла авария, в которой пострадал 33-летний мужчина.

По предварительным данным, 67-летний водитель ехал на УАЗе и врезался в остановившийся фургон «Хендай».

Пострадавший человек был пассажиром УАЗа. Его с различными травмами отвезли в больницу.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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