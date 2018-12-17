Юный водитель «Жигулей» устроил аварию и сам пострадал

Днём в понедельник, 15 декабря, на улице Параллельной в Калуге столкнулись «Жигули» и «Шевроле».

По предварительным данным ГИБДД, 19-летний водитель ВАЗа начинал движение от края проезжей части и не пропустил иномарку.

Травмы в аварии получил сам предполагаемый виновник происшествия.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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