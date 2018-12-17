«Тойота» врезалась в столб на площади Победы

Ночью в субботу, 15 декабря, авария произошла на площади Победы в Калуге.

По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулём «Тойоты» ехал по кольцу, не справился с управлением и врезался в бетонный столб, сообщает управление ГИБДД по Калужской области.

В аварии пострадали два пассажира «Тойоты» - 27 и 34 лет.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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