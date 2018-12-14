Пропавшего мужчину не могут найти уже неделю

В Обнинске пропал 32-летний Сергей ШАРАПОВ. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

С 8 декабря о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Приметы:

Рост – 178 см,

Нормального телосложения,

Чёрные короткие волосы,

Зимняя куртка цвета хаки,

Синие джинсы,

Синяя футболка,

Коричневые ботинки,

Серая шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.