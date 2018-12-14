Пропавшего мужчину не могут найти уже неделю

В Обнинске пропал 32-летний Сергей ШАРАПОВ. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
С 8 декабря о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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