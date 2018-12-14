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Пропавшего мужчину не могут найти уже неделю

14.12.2018 11:55 0 1257 Дмитрий Ивьев
Пропавшего мужчину не могут найти уже неделю

В Обнинске пропал 32-летний Сергей ШАРАПОВ. В пятницу об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

С 8 декабря о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Приметы:

  • Рост – 178 см,
  • Нормального телосложения,
  • Чёрные короткие волосы,
  • Зимняя куртка цвета хаки,
  • Синие джинсы,
  • Синяя футболка,
  • Коричневые ботинки,
  • Серая шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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