Авария заблокировала выезд с Правого берега

Около 8 утра в пятницу, 14 декабря, небольшая авария произошла на перекрёстке улицы Генерал Попова и Тульского шоссе в Калуге.

По сообщению очевидцев, не поделили дорогу легковушка и грузовик. Машины встали прямо на перекрёстке, поэтому выезд в сторону центра оказался практически заблокирован. Пробка в три ряда растянулась до поворота на улицу 65 лет Победы.

Судя по данным с камеры видеонаблюдения, сотрудники ГИБДД прибыли на место примерно в 8:45. Вероятно, вскоре пострадавшие в ДТП машины уберут с дороги.

UPD. Около 9 утра ДТП было оформлено, и пробка начала рассасываться.

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