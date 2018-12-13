Женщина на «Опеле» перевернулась на дороге Калуга – Медынь

Около 15 часов в среду, 12 декабря, на дороге Калуга – Медынь улетел в кювет «Опель».
По предварительным данным ГИБДД, за рулём иномарки сидела 47-летняя женщина. Она ехала в сторону Калуги, допустила занос, машина съехала в кювет и перевернулась.
В больницу попал 54-летний пассажир «Опеля».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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