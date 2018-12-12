Авария на Королёва-Гагарина собрала пробку до Кирова-Герцена

Утром в среду, 12 декабря, «Шкода» и «Рено» столкнулись на перекрёстке улиц Гагарина и Королёва. Небольшое ДТП вызвало серьёзные заторы в центральной части города.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. По состоянию на 8:50 сотрудники ГИБДД ещё не прибыли на место аварии.
Пробка на выезд из города растянулась до перекрёстка улиц Кирова и Герцена.
Фото: Владимир ИВКИН.
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