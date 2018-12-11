Девушка в наушниках попала под поезд Москва-Калуга

Около 9 утра во вторник, 11 декабря, на перегоне Шемякино – Малоярославец под экспресс Москва – Калуга попала 20-летняя девушка.
По предварительной информации, юная жительница Малоярославца шла вдоль железнодорожного полотна в наушниках, слушала плеер.
С различными травмами её доставили в Центральную районную больницу.
- Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, - рассказали нам в пресс-службе Калужского ЛО МВД России на транспорте.
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