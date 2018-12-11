Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Около 17:50 в понедельник, 10 декабря, смертельная авария произошла на трассе А108 в Боровском районе.
По предварительным данным полиции, некий водитель сбил 36-летнего мужчину, который двигался по правой обочине. Пешеход погиб на месте. А водитель скрылся с места аварии, рассказали в УГИБДД по Калужской области.
Марку авто и личность виновника сейчас устанавливают следователи.
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