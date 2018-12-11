Дедушка похитил 5-летнюю внучку из частной школы

В понедельник, 10 декабря, 62-летний житель Обнинска похитил свою 5-летнюю внучку из частной школы в Твери, сообщает управление Следственного комитета по Тверской области.

Девочка с братом после смерти матери жили в Обнинске вместе с дедушкой и бабушкой. Но детей забрал в Тверь отец. Пожилые люди стали судиться с ним за право опеки. Но пока судебные разбирательства ни к чему не привели, сообщает Тverigrad.ru.

Вечером ребёнка нашли в Обнинске у бабушки с дедушкой. С девочкой всё в порядке.

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