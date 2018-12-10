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Неизвестные измывались над щенком алабая

10.12.2018 16:55 8 1271 Елена Французова
Неизвестные измывались над щенком алабая

В понедельник, 10 декабря в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложили фотографии окровавленного щенка алабая.

Как рассказала нам хозяйка животного Александра Наумова-Жилкина, собака была на привязи, за забором, когда кто-то из прохожих стал её дразнить.

- По всей видимости, тиранили намеренно и со знанием дела. Мы предполагаем, что собака прыгнула, зацепилась ошейником, а лапку срезало как лезвием о забор, так как он из профлиста. Наша Манюша добрая, ласковая и дрессированная девочка, я ума не приложу, что нужно вытворять, чтобы собака на забор кидаться начала, - возмущается Александра.

Собаке нет ещё и года. Животного пришлось отвести к ветеринару.

- Ветеринар сказал, что ещё бы полчаса и, всё - не спасли, умерла бы от потери крови, - добавляет Александра. – Скорее всего, животное навсегда останется хромым.

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Тэги: происшествие животные
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