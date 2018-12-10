Неизвестные измывались над щенком алабая

В понедельник, 10 декабря в группе «Калуга Жесть» в социальной сети «ВКонтакте» выложили фотографии окровавленного щенка алабая.
Как рассказала нам хозяйка животного Александра Наумова-Жилкина, собака была на привязи, за забором, когда кто-то из прохожих стал её дразнить.
- По всей видимости, тиранили намеренно и со знанием дела. Мы предполагаем, что собака прыгнула, зацепилась ошейником, а лапку срезало как лезвием о забор, так как он из профлиста. Наша Манюша добрая, ласковая и дрессированная девочка, я ума не приложу, что нужно вытворять, чтобы собака на забор кидаться начала, - возмущается Александра.
Собаке нет ещё и года. Животного пришлось отвести к ветеринару.
- Ветеринар сказал, что ещё бы полчаса и, всё - не спасли, умерла бы от потери крови, - добавляет Александра. – Скорее всего, животное навсегда останется хромым.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Вандалы поломали новогоднюю композицию у библиотеки 10.12.2018 14:59
Пассажирский автобус улетел в кювет и перевернулся 10.12.2018 14:25
Грузовик впечатал «Рено» в дерево 10.12.2018 13:04
Тело мужчины со связанными руками нашли в пруду 10.12.2018 11:40
18-летняя девушка погибла в массовой аварии 10.12.2018 11:16
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: