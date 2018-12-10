Пассажирский автобус улетел в кювет и перевернулся

Утром в понедельник, 10 декабря, в районе деревни Войлово на дороге между Людиново и Жиздрой съехал с дороги в кювет пассажирский автобус «Киа». Он следовал из Брянской области в Москву, рассказали нам в управлении МВД по Калужской области.
Обстоятельства аварии сейчас уточняются. Известно, что в салоне находились 11 человек. Никто из людей не пострадал.
- По стечению обстоятельств, в салоне автобуса в качестве пассажиров находились трое сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Людиновский», следовавшие в служебную командировку, - подчеркнули в полиции. - Не растерявшись в сложившейся ситуации, в первые секунды после аварии прапорщик полиции Сергей Добычин, сержанты полиции Артем Маркин и Антон Петров приняли меры к незамедлительной эвакуации граждан из транспортного средства. Полицейские помогли другим пассажирам выбраться из перевернувшегося автобуса через оконные проемы и удалиться от места происшествия на безопасное расстояние, после чего сообщили о случившемся в оперативные службы.
По данному факту проводится проверка.
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