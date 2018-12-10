Грузовик впечатал «Рено» в дерево

В воскресенье, 9 декабря, на дороге «Ермолино - Боровск - Верея» в Боровском районе столкнулись грузовик «Шакман» и легковушка Renault.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Рено» не соблюдал правила расположения авто на проезжей части и столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком.

Судя по фото с места ЧП, после столкновения оба автомобиля съехали с проезжей части и грузовик буквально впечатал легковую машину в дерево.

Водитель «Рено» погиб на месте, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что легковушку занесло на дороге и она попала под грузовик.

Фото: Мурад Набиев и УГИБДД по Калужской области.

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