Грузовик впечатал «Рено» в дерево

В воскресенье, 9 декабря, на дороге «Ермолино - Боровск - Верея» в Боровском районе столкнулись грузовик «Шакман» и легковушка Renault.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Рено» не соблюдал правила расположения авто на проезжей части и столкнулся с ехавшим по встречной полосе грузовиком.
Судя по фото с места ЧП, после столкновения оба автомобиля съехали с проезжей части и грузовик буквально впечатал легковую машину в дерево.
Водитель «Рено» погиб на месте, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
В группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщали, что легковушку занесло на дороге и она попала под грузовик.
Фото: Мурад Набиев и УГИБДД по Калужской области.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
18-летняя девушка погибла в массовой аварии 10.12.2018 11:16
Пьяный мужчина протаранил дерево и погиб 10.12.2018 10:35
Смертельная авария с фурами попала на видео 07.12.2018 20:35
Четыре человека пострадали в лобовой аварии 07.12.2018 11:22
8-летняя девочка попала под колёса «Рено» 07.12.2018 10:29
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: