Тело мужчины со связанными руками нашли в пруду

В пруду на территории Козельского района 7 декабря нашли тело 33-летнего мужчины. Руки у него были связаны сзади. Подозреваемый в его убийстве уже задержан, рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 40-летний подозреваемый из-за сложившейся неприязни к погибшему, который встречался с бывшей девушкой злоумышленника, привез его к пруду на территории Козельского района, - пояснили в СК. - Там он связал руки потерпевшего, избил его и бросил в водоем.

После этого предполагаемый преступник и его знакомая уехали из Калужской области. Но их удалось найти под Рязанью и вернуть в Козельск.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.

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