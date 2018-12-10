18-летняя девушка погибла в массовой аварии

Вечером в воскресенье, 9 декабря, на дороге Калуга – Тула в районе села Никольское произошла массовая авария.
По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель «Шкоды» двигался в сторону Тулы, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фуру «Ман». После этого «Шкода» столкнулась с «Киа» и «Фольксвагеном».
В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка «Шкоды»
Фото: УГИБДД по Калужской области.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Грузовик впечатал «Рено» в дерево 10.12.2018 13:04
Пьяный мужчина протаранил дерево и погиб 10.12.2018 10:35
Смертельная авария с фурами попала на видео 07.12.2018 20:35
Четыре человека пострадали в лобовой аварии 07.12.2018 11:22
8-летняя девочка попала под колёса «Рено» 07.12.2018 10:29
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: