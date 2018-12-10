18-летняя девушка погибла в массовой аварии

Вечером в воскресенье, 9 декабря, на дороге Калуга – Тула в районе села Никольское произошла массовая авария.

По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель «Шкоды» двигался в сторону Тулы, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фуру «Ман». После этого «Шкода» столкнулась с «Киа» и «Фольксвагеном».

В результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка «Шкоды»

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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