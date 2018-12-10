Пьяный мужчина протаранил дерево и погиб

В субботу, 8 декабря, в Балабаново Боровского района погиб 25-летний автомобилист, на высокой скорости врезавшийся в дерево.

Это случилось на 13 километре автотрассы А108 около половины четвёртого утра. Водитель «Шевроле» не справился с управлением, вылетел на обочину и буквально снёс берёзу. Удар был такой силы, что дерево переломилось, а водитель от полученных тяжёлых травм погиб на месте.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, погибшему 25 лет, он был военнослужащим части Росгвардии, дислоцированной в Балабаново, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются другие обстоятельства, которые привели к трагедии.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

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