Пьяный мужчина протаранил дерево и погиб

В субботу, 8 декабря, в Балабаново Боровского района погиб 25-летний автомобилист, на высокой скорости врезавшийся в дерево.
Это случилось на 13 километре автотрассы А108 около половины четвёртого утра. Водитель «Шевроле» не справился с управлением, вылетел на обочину и буквально снёс берёзу. Удар был такой силы, что дерево переломилось, а водитель от полученных тяжёлых травм погиб на месте.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, погибшему 25 лет, он был военнослужащим части Росгвардии, дислоцированной в Балабаново, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются другие обстоятельства, которые привели к трагедии.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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