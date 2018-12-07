Четыре человека пострадали в лобовой аварии

Днём в четверг, 6 декабря, на окружной дороге Калуга – Детчино – Малоярославец произошла лобовая авария.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Киа» ехал в сторону Калуги и при обгоне врезался на встречке в «Рено».

Травмы в аварии получили предполагаемый виновник, а также 32-летний водитель, 33-летний пассажир и 19-летняя пассажирка «Рено», рассказали в дорожной полиции.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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