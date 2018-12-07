8-летняя девочка попала под колёса «Рено»

Около 19:30 в четверг, 6 декабря, в Ермолино Боровского района на улице Мичурина сбили ребёнка.

По предварительной информации ГИБДД, восьмилетняя девочка перебегала проезжую часть рядом с переходом и попала под колёса «Рено».

- В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести, - сообщают в дорожной полиции.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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