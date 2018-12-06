Женщину сбили на улице Платова

Около 11 часов в среду, 5 декабря, на улице Платова в Калуге произошла авария.
По предварительным данным ГИБДД, 44-летняя женщина за рулём «Хендая» выезжала задним ходом на проезжую часть и сбила 87-летнюю бабушку.
Пострадавшую пенсионерку с места аварии увезли в больницу. Информация о её состоянии уточняется.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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