Стрельба в центре Калуги: автомобилисты устроили разборки на дороге

Во вторник, 4 декабря, калужская полиция опубликовала записи с камер видеонаблюдения, на которые попал конфликт между автомобилистами на улице Суворова. Этот инцидент произошёл ещё утром 30 августа, но расследование продолжается до сих пор.
- Около 7 утра водитель автомобиля «Нива» осуществлял преследование машины «Форд Мондео», - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Когда транспортные средства поравнялись, водитель отечественного автомобиля блокировал проезд иномарки, причем пассажир «Нивы» произвел 2 предупредительных выстрела в воздух из травматического пистолета.
Затем конфликт продолжился на проезжей части. Два пассажира «Нивы» подошли к водителю «Форда». Один из них направил пистолет в сторону потерпевшего, говорят в полиции. Спустя несколько минут машины разъехались, а водитель иномарки обратился с заявлением.
- Участники происшествия установлены, - подчёркивают следователи. - В действиях граждан, которые находились в «Ниве», усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством» и «Хулиганство».
Полиция Калуги просит очевидцев этого происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (4842) 72-02-04, 50-26-40 или 102. В УМВД подчёркивают, что анонимность гарантируется.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Велосипедиста сбили на заснеженной дороге 04.12.2018 09:53
Авария остановила улицу Луначарского 04.12.2018 09:28
В квартире сгорели мужчина и женщина 03.12.2018 14:13
«Фольксваген» снёс забор на Московской площади 03.12.2018 13:04
Авария на Маяковке: дома затопило, улицы превратились в каток 03.12.2018 11:56
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: