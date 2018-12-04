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Стрельба в центре Калуги: автомобилисты устроили разборки на дороге

04.12.2018 10:20 16 5496 Дмитрий Ивьев

Во вторник, 4 декабря, калужская полиция опубликовала записи с камер видеонаблюдения, на которые попал конфликт между автомобилистами на улице Суворова. Этот инцидент произошёл ещё утром 30 августа, но расследование продолжается до сих пор.

- Около 7 утра водитель автомобиля «Нива» осуществлял преследование машины «Форд Мондео», - рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Когда транспортные средства поравнялись, водитель отечественного автомобиля блокировал проезд иномарки, причем пассажир «Нивы» произвел 2 предупредительных выстрела в воздух из травматического пистолета.

Затем конфликт продолжился на проезжей части. Два пассажира «Нивы» подошли к водителю «Форда». Один из них направил пистолет в сторону потерпевшего, говорят в полиции. Спустя несколько минут машины разъехались, а водитель иномарки обратился с заявлением.

- Участники происшествия установлены, - подчёркивают следователи. - В действиях граждан, которые находились в «Ниве», усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями «Угроза убийством» и «Хулиганство».

Полиция Калуги просит очевидцев этого происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (4842) 72-02-04, 50-26-40 или 102. В УМВД подчёркивают, что анонимность гарантируется.

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Тэги: происшествие
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