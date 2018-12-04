Велосипедиста сбили на заснеженной дороге

Около 17 часов в понедельник, 3 декабря, на проспекте Машиностроителей в Людиново произошла авария, травмы в которой получил 34-летний велосипедист.

По предварительным данным, некий водитель выполнял обгон, на встречке столкнулся с попутным большегрузом МАН и сбил велосипедиста. После этого предполагаемый виновник скрылся. Его сейчас ищут.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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