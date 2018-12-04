Авария остановила улицу Луначарского

Утром во вторник, 4 декабря, на перекрёстке улиц Луначарского и Тульской в Калуге произошла авария.

По предварительным данным, столкнулись легковые «Лада» и «Киа». Движение было практически полностью перекрыто в обе стороны.

Из-за этого на Луначарского и Тульской образовались пробки. Некоторые водители маршруток пытались при этом развернуться и поехать в обратную сторону, чтобы объехать место ДТП.

Один троллейбус 5 маршрута простаивал с 8:30 до 8:45. Остальные разворачивали через Дом быта, рассказали нам в Управлении Калужского троллейбуса.

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