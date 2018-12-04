Авария остановила улицу Луначарского

Утром во вторник, 4 декабря, на перекрёстке улиц Луначарского и Тульской в Калуге произошла авария.
По предварительным данным, столкнулись легковые «Лада» и «Киа». Движение было практически полностью перекрыто в обе стороны.
Из-за этого на Луначарского и Тульской образовались пробки. Некоторые водители маршруток пытались при этом развернуться и поехать в обратную сторону, чтобы объехать место ДТП.
Один троллейбус 5 маршрута простаивал с 8:30 до 8:45. Остальные разворачивали через Дом быта, рассказали нам в Управлении Калужского троллейбуса.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Велосипедиста сбили на заснеженной дороге 04.12.2018 09:53
«Фольксваген» снёс забор на Московской площади 03.12.2018 13:04
Водитель «БМВ» устроил аварию в центре Калуги 03.12.2018 11:10
Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии 30.11.2018 12:59
Девушка пострадала в аварии в центре Калуги 30.11.2018 11:40
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: