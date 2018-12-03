В квартире сгорели мужчина и женщина

В субботу, 1 декабря, около 4 утра в квартире, расположенной на 3 этаже пятиэтажного дома в Боровске, произошел пожар.
- Проживавшие в квартире мужчина и женщина погибли, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, пожар мог произойти из-за курения. От запаха гари проснулись соседи погибших, которые пытались попасть в квартиру, но не смогли, так как дверь была закрыта изнутри.
Сейчас проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.
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