В квартире сгорели мужчина и женщина

В субботу, 1 декабря, около 4 утра в квартире, расположенной на 3 этаже пятиэтажного дома в Боровске, произошел пожар.

- Проживавшие в квартире мужчина и женщина погибли, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, пожар мог произойти из-за курения. От запаха гари проснулись соседи погибших, которые пытались попасть в квартиру, но не смогли, так как дверь была закрыта изнутри.

Сейчас проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.

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