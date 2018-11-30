Солдат-срочник пытался покончить с собой

В начале этой недели 18-летний солдат-срочник из Калужской области пытался свести счёты с жизнью в Калининграде, сообщает «Клопс».
Жители дома заметили на последнем этаже возле окна в подъезде юношу. Он был босой, на руках были раны, а рядом лежал военный бушлат.
- Соседка позвала его к себе, оказала первую помощь, обработала раны. Из несвязной речи было понятно, что парень служит. В части проблем нет, командир хороший, - рассказал житель дома. - Говорил, что не курит и не пьёт, хочет служить
Молодой человек признался, что не знает, зачем пытался свести счёты с жизнью.
Калининградцы вызвали полицию и «Скорую». С предварительным диагнозом «психическое расстройство» молодого человека доставили в психиатрическое отделение Военно-морского клинического госпиталя.
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