Солдат-срочник пытался покончить с собой

В начале этой недели 18-летний солдат-срочник из Калужской области пытался свести счёты с жизнью в Калининграде, сообщает «Клопс».

Жители дома заметили на последнем этаже возле окна в подъезде юношу. Он был босой, на руках были раны, а рядом лежал военный бушлат.

- Соседка позвала его к себе, оказала первую помощь, обработала раны. Из несвязной речи было понятно, что парень служит. В части проблем нет, командир хороший, - рассказал житель дома. - Говорил, что не курит и не пьёт, хочет служить

Молодой человек признался, что не знает, зачем пытался свести счёты с жизнью.

Калининградцы вызвали полицию и «Скорую». С предварительным диагнозом «психическое расстройство» молодого человека доставили в психиатрическое отделение Военно-морского клинического госпиталя.