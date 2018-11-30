Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 30 ноября
$ 66.94 0.16
75.52 0.10
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Солдат-срочник пытался покончить с собой

30.11.2018 16:27 0 286 Елена Французова
Солдат-срочник пытался покончить с собой

В начале этой недели 18-летний солдат-срочник из Калужской области пытался свести счёты с жизнью в Калининграде, сообщает «Клопс».  

Жители дома заметили на последнем этаже возле окна в подъезде юношу. Он был босой, на руках были раны, а рядом лежал военный бушлат.

- Соседка позвала его к себе, оказала первую помощь, обработала раны. Из несвязной речи было понятно, что парень служит. В части проблем нет, командир хороший, - рассказал житель дома. - Говорил, что не курит и не пьёт, хочет служить

Молодой человек признался, что не знает, зачем пытался свести счёты с жизнью.

Калининградцы вызвали полицию и «Скорую». С предварительным диагнозом «психическое расстройство» молодого человека доставили в психиатрическое отделение Военно-морского клинического госпиталя.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии 30.11.2018 12:59

Девушка пострадала в аварии в центре Калуги 30.11.2018 11:40

Конфликт собачников: мужчина рассказал, почему стрелял в животное 29.11.2018 16:40

Припаркованную машину сожгли в Калуге 29.11.2018 12:55

Женщина попала под колёса «Жигулей» 29.11.2018 09:50

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 30 ноября, 18:00
Бесплатные кинолектории для всей семьи
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 01 декабря, 18:00
Огненно-пиротехнический спектакль-аттракцион
Театральная площадь
вс 02 декабря, 16:00
Фестиваль любительских театров «Пять вечеров»
Калужская область
сб 08 декабря, 12:00
XXII межрегиональный турнир по игре "Что? Где? Когда?"
Демонстрационный-выставочный комплекс администрации губернатора области

Для детей

сб 01 декабря, 13:00
Мастер-класс Открытка бисером
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
вс 02 декабря, 16:00
«Сказки с оркестром»
Филармония
ср 05 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
сб 08 декабря, 12:30
Бэби-спектакль ГУСЕНИЦА
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Концерты

пт 30 ноября, 19:00
Radio tapok
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 01 декабря, 17:00
"Снег идет..."
Дом музыки
сб 01 декабря, 21:00
Long Arm
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 02 декабря, 19:00
«Пикник». «Левитация»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Суспирия
Робин Гуд: Начало
Всё или ничего
Ральф против интернета
Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

26 ноя 2018 10:57
Новости компаний

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» расширил возможности мобильного приложения для сервиса «Видеонаблюдение»

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

«Центрофинанс»: простота  и оперативность микрокредитования

Особенность минитрактора Jinma 3244

Как выбрать плед - советы и рекомендации

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.