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Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии

30.11.2018 12:59 0 305 Дмитрий Ивьев
Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии

На днях городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 60-летнего водителя. Мужчина за рулём рейсового автобуса «Калуга - Перемышль» в День города, 25 августа, сбил на улице Ленина 65-летнюю женщину. Она погибла.

ПАЗ ехал со стороны вокзала.

- Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе дома №30, водитель не принял мер к снижению скорости и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по переходу, - рассказали в пятницу, 30 ноября, в прокуратуре Калужской области.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела в суде начнётся в ближайшее время.

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Тэги: дтп происшествие
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