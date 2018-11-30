Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии

На днях городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 60-летнего водителя. Мужчина за рулём рейсового автобуса «Калуга - Перемышль» в День города, 25 августа, сбил на улице Ленина 65-летнюю женщину. Она погибла.
ПАЗ ехал со стороны вокзала.
- Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе дома №30, водитель не принял мер к снижению скорости и не уступил дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть по переходу, - рассказали в пятницу, 30 ноября, в прокуратуре Калужской области.
Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Рассмотрение дела в суде начнётся в ближайшее время.
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