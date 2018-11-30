Девушка пострадала в аварии в центре Калуги

Авария произошла вечером в четверг, 29 ноября, на перекрёстке улиц Ленина, Дзержинского и Луначарского в Калуге. Там столкнулись «Рено» и «Мицубиси».
В дорожной полиции нам озвучили предварительную версию случившегося. 45-летний водитель «Рено» ехал по Луначарского со стороны Тульской, поворачивал налево на улицу Дзержинского, продолжил движение на «красный» и врезался в «Мицубиси». Эта машина ехала по Ленина в сторону улицы Кирова.
Травмы в ДТП получила 26-летняя девушка, ехавшая за рулём «Мицубиси».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Смерть в День города: водителю автобуса грозит 5 лет колонии 30.11.2018 12:59
Женщина попала под колёса «Жигулей» 29.11.2018 09:50
Две женщины устроили аварию, в которой пострадал пешеход 28.11.2018 11:35
11-летнего мальчика сбили в Калуге 27.11.2018 09:54
Машина сгорела вместе с автосервисом 26.11.2018 12:56
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: