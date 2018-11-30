Девушка пострадала в аварии в центре Калуги

Авария произошла вечером в четверг, 29 ноября, на перекрёстке улиц Ленина, Дзержинского и Луначарского в Калуге. Там столкнулись «Рено» и «Мицубиси».

В дорожной полиции нам озвучили предварительную версию случившегося. 45-летний водитель «Рено» ехал по Луначарского со стороны Тульской, поворачивал налево на улицу Дзержинского, продолжил движение на «красный» и врезался в «Мицубиси». Эта машина ехала по Ленина в сторону улицы Кирова.

Травмы в ДТП получила 26-летняя девушка, ехавшая за рулём «Мицубиси».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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