Пропавшую женщину нашли мёртвой

Пропавшую в сентябре в Боровском районе женщину нашли мёртвой. Об этом на днях рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Напомним, она исчезла в деревне Асеньевское Боровского района. Ушла в 4 утра с работы и пропала. Последний раз женщину, предположительно, видели 21 сентября в Малоярославском районе недалеко от деревни Ильинское. В течение двух недель волонтёры прочёсывали лес.

Что именно произошло с погибшей, пока не сообщается.