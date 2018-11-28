Пропавшую женщину нашли мёртвой

Пропавшую в сентябре в Боровском районе женщину нашли мёртвой. Об этом на днях рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Напомним, она исчезла в деревне Асеньевское Боровского района. Ушла в 4 утра с работы и пропала. Последний раз женщину, предположительно, видели 21 сентября в Малоярославском районе недалеко от деревни Ильинское. В течение двух недель волонтёры прочёсывали лес.
Что именно произошло с погибшей, пока не сообщается.
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