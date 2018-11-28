Две женщины устроили аварию, в которой пострадал пешеход

44-летнего мужчину сбили на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска во вторник, 27 ноября. Авария произошла примерно в 16:40.

По предварительным данным, 33-летняя женщина ехала на «Тойоте» в сторону Калуги и врезалась в попутный «Рено», кторый остановился перед пешеходным переходом. За рулём второй машины была 35-летняя женщина.

После удара «Рено» совершил наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть, рассказали нам в калужской дорожной полиции. О том, какие именно травмы получил пострадавший, в полиции не уточняют.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.