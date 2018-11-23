Водитель «Грейт Вола» погиб в лобовой аварии с грузовиком

На дороге Калуга – Козельск в Перемышльском районе 22 ноября произошла смертельная авария.
Примерно в 17:40 водитель «Грейт Вола» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и попал под «МАЗ». Находившийся за рулём легковушки 34-летний мужчина скончался на месте, рассказали в пресс-службе калужского управления ГИБДД.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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