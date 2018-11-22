Смерть в траншее: бригадир ответит за трагедию на улице Пухова

Районный суд на днях вынес приговор 47-летнему жителю Калуги, который проходил обвиняемым по делу о гибели рабочего на улице Пухова у дома №51. Как мы уже рассказывали, трагедия произошла вечером 16 января.

- В начале 2018 года мужчина собрал бригаду работников без заключения каких-либо договоров для проведения строительно-монтажных, земляных работ, - рассказали 22 ноября в прокуратуре Калужской области. – При этом мужчина знал, что у него отсутствует организационно-технологическая документация на производство работ на объекте строительства.

Рабочие никакого обучения не проходили, необходимых навыков у них не было.

- Один из работников, выполняя незаконное задание бригадира по осуществлению монтажа наружных сетей канализации, проходящих по дну траншеи, спустился в котлован, - отмечают в прокуратуре. - На стенах котлована отсутствовали крепления, произошло обрушение стены и сошедший с нее грунт придавил рабочего, вследствие чего наступила его смерть.

В Следственном комитете ранее сообщали, что погибшему жителю Воротынска было 35 лет.

Бригадира признали виновным и отправили в колонию общего режима на полтора года. Кроме того, три года он не сможет руководить строительными работами.

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