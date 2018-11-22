«Форд» упал с моста в реку

Около 1:30 ночи в четверг, 22 ноября, в деревне Вашутино Боровского района произошла авария.
По предварительным данным, 35-летний водитель «Форда» двигался по мосту через Протву, машина вылетела на встречку, переехала через ограждение и упала в реку. Высота моста в этом месте – около 15 метров.
К счастью, глубина реки в этом месте небольшая. Водитель выжил, но получил травмы.
Чтобы спасти пострадавшего, спасателям пришлось работать в тяжелых условиях – по пояс в воде, температура которой не превышала 4 градусов.
Что послужило причиной ДТП, был ли водитель пьян, будут выяснять сотрудники полиции.
Машина переехала через ограждение.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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