Лесовоз раздавил кабину самосвала

Утром во вторник, 20 ноября, на дороге Медынь – Верея в селе Егорье столкнулись три КамАЗа.
По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 25-летний водитель одного из лесовозов. Его машину занесло, и она врезалась во встречный самосвал. Также участником аварии стал ещё один лесовоз, водитель которого не справился с управлением.
Травмы в ДТП получил 43-летний водитель самосвала. Видео, на котором запечатлены последствия аварии, опубликовали в группе «Калуга жесть».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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