Женщина пострадала в маршрутке на Степана Разина

Днём в субботу, 17 ноября, авария произошла на перекрёстке улиц Степана Разина и Войкова в Калуге.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, водитель маршрутки ГАЗ ехал по Степана Разина в сторону площади Победы, затормозил и допустил падение 44-летней пассажирки. Женщина находилась на заднем сиденье микроавтобуса.
Какие именно травмы у пострадавший, в дорожной полиции не уточняют.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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