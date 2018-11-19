Женщина пострадала в маршрутке на Степана Разина

Днём в субботу, 17 ноября, авария произошла на перекрёстке улиц Степана Разина и Войкова в Калуге.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, водитель маршрутки ГАЗ ехал по Степана Разина в сторону площади Победы, затормозил и допустил падение 44-летней пассажирки. Женщина находилась на заднем сиденье микроавтобуса.

Какие именно травмы у пострадавший, в дорожной полиции не уточняют.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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