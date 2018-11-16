УАЗ подбил «Шевроле» рядом с остановкой

Днём в четверг, 15 ноября, на улице Марченко в Сухиничах рядом с остановкой общественного транспорта столкнулись УАЗ и «Шевроле».
78-летний водитель УАЗа выезжал с прилегающей территории и не пропустил другую машину, рассказали нам предварительную версию случившегося в пресс-службе УГИБДД по Калужской области.
В аварии пострадал 34-летний водитель «Шевроле».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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