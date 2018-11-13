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Женщину насмерть сбили на трассе

13.11.2018 14:19 0 2830 Дмитрий Ивьев
Женщину насмерть сбили на трассе

Около 11:00 во вторник, 13 ноября, в городе Белоусово Жуковского района на трассе А130 насмерть сбили пожилую женщину.

Водитель автомобиля «Мицубиси» ехал со стороны Москвы. Со слов очевидцев, пенсионерка буквально шагнула под колёса машины, когда пыталась перейти дорогу не по переходу. До «зебры» при этом было около 200 метров.

По словам жителей Белоусово, в этом месте люди часто перебегают трассу, так как там проходит тропинка с дач.

Личность погибшей женщины сейчас устанавливается.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.


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Тэги: происшествие дтп
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