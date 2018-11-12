Водитель «Мерседеса» протаранил столб – пострадали две женщины

Около 8 утра в субботу, 10 ноября, авария произошла на дороге Калуга – Перемышль в черте села Корекозево.

По предварительным данным, 26-летний водитель «Мерседеса» ехал со стороны Калуги, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

Травмы в ДТП получили две женщины, находившиеся в легковушке – 49 и 50 лет.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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