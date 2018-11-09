Смерть девочки под колёсами КамАЗа: начался суд над водителем

На днях в Калуге начался суд над 27-летним водителем, который на улице Московской насмерть сбил 12-летнюю девочку.

Трагедия, как мы уже рассказывали, произошла днём 14 августа. Водитель большегруза поворачивал с Малоярославецкой направо на Московскую и не уступил дорогу школьнице.

Видео ранее публиковали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте».

- Жителю Козельского района предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали 9 ноября в полиции. - В случае установления вины фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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