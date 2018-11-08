Охотник случайно выстрелил в голову рыбаку

Охотник и рыбак неудачно встретились на берегу реки недалеко от посёлка Середейский Сухиничского района. Об этой истории в четверг, 8 ноября, рассказали в калужской полиции.
62-летний мужчина отправился на утиную охоту. Возле реки он заметил летящих уток и выстрелил из ружья. Две птицы упали, а третья полетела в сторону камышей. Мужчина направился в ту же сторону.
- Ему показалось, что он увидел селезня, - отметили в пресс-службе УМВД. - Тогда гражданин произвел прицельный выстрел, после которого раздался крик человека. Как выяснилось, мужчина за птицу принял сидящего у воды рыбака.
61-летний мужчина был ранен в голову. Охотник сразу же вызвал «Скорую», а сам оказал пострадавшему первую помощь.
В больнице медики извлекли дробь из мягких тканей головы. Жизни и здоровью потерпевшего мужчины ничего не угрожает. Проверку полиция пока продолжает.
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