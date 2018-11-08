Водитель «Киа» перевернулся и погиб

Утром в среду, 7 ноября, на дороге Киров – Бетлица погиб 45-летний мужчина.

Около 8:40 он ехал в сторону Бетлицы на своей «Киа», не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина перевернулась.

Водитель скончался.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.