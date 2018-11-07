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Авария перекрыла дорогу Калуга – Медынь

07.11.2018 19:25 1 1073 Дмитрий Ивьев
Авария перекрыла дорогу Калуга – Медынь

Данные «Яндекс.Пробок» на 19:20.

Около 17 часов в среду, 7 ноября, на дороге Калуга – Медынь в районе моста через реку Веприка в селе Льва Толстого произошла авария, вызвавшая серьёзные заторы.

По предварительным данным, водитель КамАЗа тянул на жесткой сцепке ЗИЛ и на повороте машину занесло, она частично оказалась на встречной полосе, где врезалась в паркетник. В этом месте дорога узкая, поэтому в обе стороны образовались заторы.

- Больше часа стояла, 500 метров проехала, - написала в группе «Калуга жесть» Инга Крист.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, в аварии травмы получил человек, ехавший в легковушке. Информация о его состоянии уточняется.

На месте ещё работают полицейские. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 19:20, движение в этом месте затруднено.


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Тэги: дтп происшествие
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