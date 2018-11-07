18-летний водитель «Джипа» устроил аварию на Киевской трассе

Около 15:30 во вторник, 6 ноября, в Думиничском районе на трассе М3 «Украина» столкнулись «Джип Гранд Чероки» и УАЗ.

18-летний водитель «Джипа» ехал со стороны Калуги, совершал обгон и столкнулся со встречным УАЗом, рассказали предварительную версию в дорожной полиции.

Предполагаемый виновник, его 40-летняя пассажирка, а также водитель и пассажирка УАЗа получили травмы.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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