Грузовик протаранил стоявшие в пробке машины на Киевской трассе

06.11.2018 10:19 1335

Около 15:00 в понедельник, 5 ноября, на 115 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошла авария.

По предварительным данным, на дороге в этом месте образовалась пробка. В левом ряду остановился микроавтобус «Ситроен», в правом ряду – фура «ДАФ». Водитель другого грузовика «ДАФ» не успел вовремя заметить эту пробку и на высокой скорости попытался проскочить между микроавтобусом и фурой.

После столкновения оба грузовика вылетели в кювет. К счастью, никто из людей не пострадал.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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