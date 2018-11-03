Экскаватор ковшом разворотил «Форд» - пострадал ребёнок

Днём в пятницу, 2 ноября, в Кондрово рядом с заправкой столкнулись экскаватор и «Форд». В легковушке ехали женщина и маленькая девочка. Ребёнок попал в реанимацию, сообщила в соцсетях сестра пострадавшей Юлия Лисёнкова.

По её словам, водитель «Форда» ехала по дороге, а стоявший на обочине экскаватор начал разворачиваться и ковшом врезался в авто.

Другие жители Кондрово пишут в группе «Калуга жесть», что в этом месте проводятся дорожные работы и установлены соответствующие знаки.

Юлия Лисёнкова просит очевидцев происшествия позвонить ей по телефону +79969550017.